[FOTO] Sindikat Tehnos traži 15 postotno povećanje plaća u HEP-u

Izaslanstvo strukovnog sindikata Tehnos pokušalo je u petak Upravi HEP-a uručiti "Inicijativu za dostojno i povećano vrednovanje rada u HEP grupi" kojom traže 15 postotno povećanje plaća od 1. svibnja, odnosno odmah te brisanje najnižih koeficijenata, no oni ih nisu htjeli primiti.

Tražimo da Uprava utvrdi popis poslova i kriteriji za napredovanje izvijestio je predsjednik toga sindikata Denis Geto na konferenciji za novinare ispred Uprave HEP-a. Dodao je da je prosječna plaća u HEP-u oko 9000 kuna, no za radnike primjerice montere one se kreću od 5500 do 6000 kuna.

Inicijativu je prije nešto više od mjesec dana pokrenuo sindikat Tehnos, ona je međutim nadrasla sindikalno članstvo, dosad ju je potpisalo oko 4000 radnika i postala je spontana akcija svih radnika, što je i bio njen cilj.

S obzirom na to da je Uprava HEP-a ignorirala zahtjev za sastanak, iz sindikata su sami odredili termin u kojem će predstavnici radnika doći i uživo iznijeti zahtjeve, no to i nije omogućeno, rekao je Geto.