[FOTO] Održana prva sjednica Stožera za obnovu od potresa: 'Osim obnove razmišljamo i o revitalizaciji cijelog prostora'

Na sjednici Vlade koja je održana u ponedjeljak između ostalog je donesena odluka o osnivanju posebnog Stožera za obnovu potresom pogođenih područja. Na čelu stožera bit će ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Središte novoosnovanog Stožera bit će u petrinjskoj vojarni.

“Održali smo prvi sastanak koordinacije, primili smo izvješća o sanaciji koja je do sada učinjena na području pogođenom potresu. Čuli smo izvješća župana, gradonačelnice Siska, Gline i Petrinje. Ovaj Stožer od ovog trenutka bit će aktivan 24 sata na dan”, kazao je ministar Medved nakon održan sastanka javlja N1. “Stožer planira i naredne operacije, to su one sustavne mjere vezane za obnove. U skladu s tim, Stožer će odgovarati i nositi se sa svim izazovima koji su pred nama i opravdati povjerenje”, poručio je Medved.

“Vlada i ovim putem želi iskazati jasnu pomoć prema narodu. Ovaj potres zahvatio je 12 od 19 jedinica lokalne samouprave, četiri velika grada, gotovo 116 000 stanovnika je zahvatilo. Oštećeno je 30 crkava, 10 teško srušeno, 11 škola je neupotrebljivo. Velike si štete i na gospodarstvu, velike su materijalne i ljudske štete”, kazao je župan Ivan Žinić.

“Osim obnove, razmišljamo i o revitalizaciji cijelog prostora. Ovo je možda velika prilika da se ovaj prostor revitalizira”, dodao je Žinić.