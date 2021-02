[FOTO] Masivan oblak krvave kiše putuje prema Hrvatskoj: U švicarskim Alpama pijesak se pomiješao sa snijegom, pogledajte fascinantne fotografije

Zahvaljujući povoljnom smjeru vjetra i niskom tlaku, velika količina saharske prašine stigla je preko Sredozemnog mora u Europu. Proteklih godina lovci na oluje često su registrirali ovu pojavu, poznatu i kao blatna ili krvava kiša, u obalnim područjima Hrvatske, no danas je zabilježena i u švicarskim Alpama, što je fotografe nadahnulo na snimanje fascinantnih fotografija pijeska pomiješanog sa snijegom

Prašina je u subotu poslijepodne prekrila središnju Francusku, Švicarsku, južnu Njemačku i Austriju, piše portal Severeweather.eu, najavljujući da će se nastaviti pomicati sjevernije, odnosno istočnije. Do nedjelje ujutro oblak s prašinom trebao bi stići do Beneluksa, Češke i Mađarske, a do kraja dana preko Italije trebala bi stići i u naše krajeve.