Florida planira ukinuti sva obavezna cjepiva: Tko smo mi da vam kažemo što da činite sa svojim tijelom

V. B./Hina

03.09.2025 u 19:57

Cijepljenje protiv covida
Cijepljenje protiv covida Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Najviši zdravstveni dužnosnik Floride u srijedu je najavio da će ta američka savezna država ukinuti sva obavezna cjepiva, uključujući ona potrebna djeci da bi se mogla upisati u školu

Joseph Ladapo je na konferenciji za medije u Tampi rekao da je „svako" od cjepiva "pogrešno” i prožeto „ropstvom”.

„Tko sam ja kao vlada ili bilo tko drugi, ili tko sam ja kao čovjek koji stoji tu pred vama, da vam kažem što da činite sa svojim tijelom?”, nastavio je taj liječnik nigerijskog podrijetla koji se školovao na Harvardu.

Ladapo je rekao da tu odluku podržava guverner Ron DeSantis, republikanac čiji je prvi mandat na toj funkciji bio obilježen protivljenju cjepivima protiv covida-19.

Federalni podaci pokazuju da se broj djece u vrtićima cijepljene protiv bolesti poput ospica, difterije i dječje paralize u školskoj godini 24./25. smanjio u odnosu na prethodnu godinu. 

Američki centar za kontrolu i sprječavanje bolesti nove podatke objavio je u srpnju, uslijed širenja ospica. Broj zaraženih tom bolešću taj je mjesec narastao na najviše razine otkako je ona 2000. godine proglašena iskorijenjenom.

