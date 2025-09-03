Florida planira ukinuti sva obavezna cjepiva: Tko smo mi da vam kažemo što da činite sa svojim tijelom

Joseph Ladapo je na konferenciji za medije u Tampi rekao da je „svako" od cjepiva "pogrešno” i prožeto „ropstvom”.

„Tko sam ja kao vlada ili bilo tko drugi, ili tko sam ja kao čovjek koji stoji tu pred vama, da vam kažem što da činite sa svojim tijelom?”, nastavio je taj liječnik nigerijskog podrijetla koji se školovao na Harvardu.

Ladapo je rekao da tu odluku podržava guverner Ron DeSantis, republikanac čiji je prvi mandat na toj funkciji bio obilježen protivljenju cjepivima protiv covida-19.