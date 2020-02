Filipu Zavadlavu stiglo 30-ak pisama žena, jedna ga pokušala i posjetiti

Na splitski Županijski sud učestalo su počela pristizati pisma potpore i podrške upućena 25-godišnjem Filipu Zavadlavu, osumnjičenom za trostruko ubojstvo, koji se trenutno nalazi na vještačenju u Klinici za psihijatriju Vrapče

Sva ta pisma uglavnom šalju na zatvorsku bolnicu u Zagrebu i u Vrapče, da bi ih onda uprave tih institucija proslijedile na splitski sud sucu istrage zaduženom za taj slučaj, koji mora dati odobrenje da bi svako od pisama na kraju i završilo u Filipovim rukama.

Dosad na sudu primljen samo jedan zahtjev ženske osobe za odobrenje posjeta Zavadlavu, koji je odbijen. Zakon propisuje da zatvorenici kojima je određen istražni zatvor i osobe u prekršajnom zadržavanju imaju pravo na posjet članova obitelji, ali i drugih osoba kojima to dozvoli sudac istrage ili predsjednik sudskog vijeća. No, za razliku od članova obitelji, prvi uvjet da bi neka osoba koju zatvorenik ne poznaje, odnosno koja nije član njegove obitelji, uopće dobila dozvolu za posjet jest da sam zatvorenik to pismeno zatraži. No, i tad sve ovisi o procjeni suca.

U svijetu, kao i u Hrvatskoj, nije ovo prvi put da zatvorenici osuđeni ili osumnjičeni za najgora kaznena djela dobivaju pisma obožavateljica ili se čak njima i žene. U Hrvatskoj je svakako najpoznatiji slučaj nedavnog zatvorskog vjenčanja Srđana Mlađana, koji je osuđen na 27 godina zatvora za trostruko ubojstvo, pljačku banke i otmicu. Oženio se u listopadu prošle godine za 20-godišnju Zagrepčanku, koju je na vjenčanju u kaznionici u Lepoglavi prvi put i vidio. Njihova je ljubavna priča počela tako što je djevojka pisala pisma Mlađanu, a nakon nekoliko godina dopisivanja trostruki je ubojica predložio da se vjenčaju, što je djevojka i prihvatila.