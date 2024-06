Filipinski predsjednik upozorio Kinu: Ne prelazite crvenu liniju

Promatrači strahuju da bi svaka eskalacija mogla izazvati sukob u Južnom kineskom moru između Kineza i Amerikanaca. SAD je vezan ugovorom s Filipinima da stane u obranu te države jugoistočne Azije, ako bude napadnuta.



'Ako namjernim činom Filipinac - ne samo vojnik, nego čak i filipinski građanin - bude ubijen... to bi bilo vrlo, vrlo blizu onoga što definiramo kao ratni čin i stoga ćemo odgovoriti u skladu s tim. I naši ugovorni partneri, vjerujem, također drže isti standard', kazao je Marcos u Singapuru. Istaknuo je da je već bilo ozlijeđenih Filipinaca u nedavnim sukobima, ali još nitko nije poginuo. 'Kad dođemo do te točke, to je sigurno, prešli bismo Rubikon. Je li to crvena linija? Gotovo je sigurno da će to biti crvena linija'.



Dok se Marcosova vlada intenzivno naoružava, ovo pitanje pojavilo se na ključnom sastanku američkog ministra obrane Lloyda Austina i njegovog kineskog kolege Dong Juna ranije u petak. Kineska vojska rekla je da su Filipini 'ohrabreni i potpomognuti od strane vanjskih sila' te da su 'prekršili vlastita obećanja i provocirali' u spornom morskom području Second Thomas Shoal gdje je Manila uspostavila vojnu ispostavu. Također su se protivili američkom slanju raketnog sustava srednjeg dometa na Filipine u nedavnoj zajedničkoj vojnoj vježbi, rekavši da to 'predstavlja stvarnu prijetnju regionalnoj sigurnosti'.



Međutim, SAD i Kina također su signalizirale da žele zadržati otvorene komunikacijske linije. Američko priopćenje o sastanku navodi da rade na obnavljanju telefonskih razgovora između vojnih zapovjednika - ključnoj liniji komunikacije koja je prekinuta 2022. nakon posjeta tadašnje predsjednice Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi Tajvanu - i na uspostavi radne skupine za krizne komunikacije. Wu je rekao novinarima da je sastanak bio 'pozitivan, praktičan i konstruktivan'. Dodao je da se odnosi SAD-a i Kine 'stabiliziraju od daljnjeg pogoršanja'.