Evo kada očekivati prve brojke o izlaznosti i kada ćemo znati što kažu prve ankete

Prvi izborni rezultati bit će poznati već u 20 sati, DIP će ih objaviti na svojoj mrežnoj stranici i potom osvježavati svakih pet minuta.

Podatke o odazivu, Povjerenstvo će objaviti u podne i u 17 sati.

S obzirom da se hrvatski predsjednik bira u 47 država diljem svijeta, zbog vremenske razlike, u nekima su izbori počeli već u subotu navečer i završit će do nedjelje u podne, odnosno do 13 sati po hrvatskom vremenu i to u Australiji, Kini, Japanu i Indoneziji.