'EU mora iskoračiti i naći se s Velikom Britanijom na pola puta'

Britanski premijer Boris Johnson poručio je u nedjelju da je na Europskoj uniji da 'iskorači' kako bi se našla s Velikom Britanijom na pola puta nakon njegovih prijedloga da izmijeni sporazum o napuštanju bloka

'Prijedlozima objavljenima ovaj tjedan Ujedinjeno Kraljevstvo skače na otok u sredini rijeke', napisao je Johnson u članku objavljenome u tabloidu naklonjenom brexitu The Sun on Sunday i The Sunday Expressu.

'Ako želimo izaći s dogovorom, potrebno je da i EU skoči sa svoje strane i pridruži nam se ondje, te pokaže svoju dobru volju da postigne dogovor koji britanski parlament može podržati', rekao je.