Uz šengenski režim, od Nove godine na hrvatskim granicama trebala je nastupiti još jedna velika promjena. Zašto je propala?

Mjesecima najavljivan, sustav ETIAS za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja u zemlje EU, koji je trebao stupiti na snagu i na hrvatskim granicama, neće još zaživjeti. Prvi rok koji je bio postavljen 1. siječnja 2023. je produljen, a sudeći prema vijestima iz EU, teško da će sustav prema kojemu su građani trećih zemalja za ulazak u Uniju trebali plaćati 7 eura po osobi biti u upotrebi i tijekom sljedeće godine

'Europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) bit će automatizirani elektronski sustav koji omogućava ulazak i vodi evidenciju o posjetiteljima iz zemalja kojima nije potrebna viza za putovanje u Šengen zonu. Očekuje se da će sustav postati operativan do kraja 2023. godine', kaže glasnogovornik Delegacije u BiH, Ferdinand Koenig.

ETIAS ne uvodi obaveze poput one o posjedovanju vize i putnici iz zemalja za koje je omogućen bezvizni režim putovanja u EU, uključujući i one iz Bosne i Hercegovine, i dalje će moći putovati bez vize. Državljani trećih zemalja kojima nije neophodna viza za putovanje u šengensku zonu, trebaju prije puta podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja procedurom korištenja ETIAS web stranice ili mobilne aplikacije i za to će morati platiti naknadu u iznosu od 7 eura.

'ETIAS odobrenje važit će tri godine ili do isteka važenja putnog dokumenta. Podnositelji zahtjeva mlađi od 18 i stariji od 70 godina bit će izuzeti od plaćanja naknade, kao i članovi užih obitelji državljana zemalja članica EU-a ili obitelji osoba koje nisu državljani zemlja članica EU, ali koje imaju pravo slobodnog kretanja širom Europske unije', kaže Koenig.