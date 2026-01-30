Estonski ministar: 'Zabranite ulazak ruskih vojnika u EU, opasni su'

Estonija se zalaže za zabranu ulaska bivših ruskih vojnika na razini cijelog EU-a, a to bi se odnosilo na one koji su sudjelovali u ratu protiv Ukrajine, kazao je estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna , prenosi Kyiv Independent . Istaknuo je da 'ne može postojati put od Buče do Bruxellesa', dodavši da će iznijeti taj prijedlog ministrima vanjskih poslova Europske unije.

'U Rusiji imamo gotovo milijun boraca. Uglavnom su to kriminalci i vrlo opasni ljudi', rekao je Tsahkna te dodao da 'imaju informacije da će većina njih nakon rata doći u Europu, a Europa za to nije spremna', kazao je.

Neimenovani visoki estonski diplomat rekao je za Politico da su postojeće metode identificiranja i zabrane ulaska pojedincima prespore i ovise o pojedinačnim državama, zbog čega Estonija zagovara snažniji pristup. Drugi europski dužnosnik rekao je tom mediju da, iako Estonija ima pravo uvesti opću zabranu ulaska, to bi za puno drugih zemalja EU-a bilo teško jer bi morale pojedinačno navesti svakog vojnika i potrebne dokaze, prenosi Kyiv Independent.

Na pitanje o tome kako komentira taj prijedlog, visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je da je 'puno država članica' izrazilo potporu zabrani njihova ulaska. Naglasila je da će Unija nastaviti konzultacije s državama članicama da bi osigurala plan za razdoblje nakon primirja, piše isti izvor.