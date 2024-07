Erdogan se obrušio na ceremoniju otvorenja Olimpijskih igara, planira zvati Papu

Erdogan je najprije najavio dolazak u Pariz 26. i 27. srpnja, no potom je kazao da nije siguran hoće li ići onamo, da bi na kraju svoj nedolazak opravdao tako što je kazao da ga je na neke stvari upozorila njegova unuka.

"Macron me pozvao. Odgovorio sam mu da mogu doći, no moja me 13-godišnja unuka upozorila da ne idem, jer će ondje organizirati LGBT demonstracije. I usput mi je pokazala slike s Instagrama", kazao je Erdogan.

“Možete li samo zamisliti da jedan sportski događaj, koji bi trebao ujediniti ljude, bude otvoren scenom neprijateljstva prema vrijednostima čovječanstva?", zapitao se turski predsjednik. “U Parizu se odvijao projekt čiji je cilj bio svesti ljude na razinu nižu od životinjske."

Ovaj islamsko-konzervativni predsjednik, koji redovito govori protiv LGBT osoba, smatra da su "korištenjem međunarodnog utjecaja Olimpijskih igara, naša najnevinija bića, naša djeca, postala mete na jedan odvratan način."

"Sramotna scena u Parizu nije uvrijedila samo katolički i kršćanski svijet, nego i nas. Istodobno nas je i razgnjevila. Cijenimo opravdanu reakciju mađarskog premijera, gospodina Viktora Orbana"", istaknuo je Erdogan, dodavši kako smatra da je "zapravo, potrebno da još više čelnika osudi ovaj očigledan napad na nešto sveto."

Turski javni kanal TRT Spor prenosio je gotovo cijelu ceremoniju otvorenja Olimpijskih igara u Parizu, među kojima i scenu u kojoj je sudjelovao 'drag queen', što su mnogi protumačili kao ismijavanje posljednje Isusove večere s njegovim apostolima, no tu su insinuaciju organizatori demantirali.

TRT Spor je prijenos uživo prekinuo odmah nakon prikazivanja te scene, što je izazvalo proteste brojnih gledatelja na društvenim mrežama.