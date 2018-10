Izbjegnuta još veća tragedija: 'Da je eksplodiralo postrojenje izomaks, to bi bilo kao eksplozija hidrogenske bombe'

Iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su za tportal kako je u utorak večernjim satima došlo do eksplozije u rafineriji u Bosanskom Brodu. Požar u rafineriji lokaliziran je oko 23 sata. Iako je prema prvim informacijama do eksplozije došlo u postrojenju izomaks, to na sreću nije točno jer da je eksplodiralo to postrojenje, posljedice bi bile daleko gore. Vrtići i škole u Slavonskom Brodu u srijedu će normalno raditi, zaključeno je na hitnoj sjednici županijskog i gradskog Stožera zaštite i spašavanja

Oko 21.30 građane Slavonskog Broda uznemirila je iznimno snažna detonacija iz smjera Bosanskog Broda. Linije dežurnih službi bile su pretrpane pozivima uznemirenih građana nakon što je eksplodiralo postrojenje 04 rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Građani Slavonskog Broda svjedočili su kako su se od detonacije tresli prozori te su rekli kako je 'bilo kao u ratu'. Uz to se gradom navodno širio neugodan miris.

Na hitnoj sjednici županijskog i gradskog Stožera zaštite i spašavanja koja je održana nakon eksplozije, rečeno je da su koncentracije onečišćujućih tvari u zraku izmjerene u 22.00 sati unutar dozvoljenih granica, te da će se nastaviti pratiti koncentracije onečišćujućih tvari u zraku o čemu će se građane izvještavati. Demantirane su glasine o evakuaciji stanovnika s područja naselja Jelas i poručeno je kako će u srijedu škole i vrtići redovno raditi. 'Naglašavamo kako unatoč jačini eksplozije i dalje nema razloga za paniku', priopćeno je iz Grada Slavonskog Broda. 'Imali smo i gradski i županijski stožer. U jednom trenutku smo bili zamoljeni od strane Bosanskog Broda da napravimo prolaz prema bolnici, što je i napravljeno. U bolnici je čekalo deset kirurga i osam anesteziologa, ali srećom nema toliko teško ozlijeđenih da ih se ne bi moglo zbrinuti na bosanskoj strani' izjavio je brodsko-posavski župan Danijel Marušić.

Mama kaze da su detonacije bile kao tijekom rata i da se siri neugodan miris. Veliki pozar u rafineriji Bosanski Brod vidljiv iz #SlavonskiBrod pic.twitter.com/0N2nGfxbX1 — Matej Misic (@matej_misic) October 9, 2018

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Slavonskom Brodu za tportal su kazali kako ih kolege iz BiH nisu zvale u pomoć pri gašenju požara u rafineriji. Na društvenim mrežama može se pročitati i kako je naređena evakuacija dijela Bosanskog Broda.

Nije eksplodiralo izomaks postrojenje Iako je prema prvim informacijama eksplodiralo izomaks postrojenje, to se na sreću nije dogodilo. Na to je postrojenje gradonačelnik Slavonskog broda Mirko Duspara ranije upozoravao. 'Rafinerija Bosanski Brod je jedina rafinerija u Europi koja ima izomaks postrojenja. To je izuzetno opasno postrojenje ako se ono ne održava kako treba - to je jedna jaka hidrogenska bomba koja bi praktično uništila oba ova grada da, nedajbože, dođe do havarije', kazao je. Kako doznaju novosti.rs eksplodiralo je postrojenje 04, koje se nalazi u blizini postrojenja Izomaks. 'To je benzin, nafta, dobra stvar je da je to malo dalje od postrojenja koje je puno opasnije', kazao je Duspara u utorak navečer.

'Teško je reći o čemu se radi. Po priči ljudi koji su nekad radili u rafineriji navodno je do eksplozije došlo u postrojenju 4. I sad gori, nakon više od pola sata, još ne vidimo vatrogasce, ne znamo što se točno događa niti možemo uspostaviti vezu', kazao je u prvoj izjavi gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara za RTL. 'To je postrojenje u kojem je benzin, nafta... Ova eksplozija je Brođane dobro uplašila, nije ugodno. Nema evakuacija, nema potrebe za panikom.' >>> Milorad Dodik: Problem oko Rafinerije Brod ne postoji 'Još nismo dobili zahtjev za pomoć, imamo dogovoren krizni stožer u županiji u 22.30, ja kao gradonačelnik nisam dobio poziv', kazao je ranije Duspara i savjetovao građanima Slavonskog Broda da zatvore prozore.

HRT javlja kako je Opća bolnica u Slavonskom Brodu spremna za prihvat ozlijeđenih radnika, s obzirom da je to najbliža bolnica rafineriji jer u Bosanskom Brodu nema bolnice već samo Dom zdravlja. Šef Doma zdravlja u Bosanskom Brodu, Zoran Predojević, izjavio je da su primili osmero ozlijeđenih.

Šef hitnog prijama dr. Anto Lukenda u općoj bolnici u Slavonskom Brodu ranije je izjavio kako još nema službenih informacija o ozlijeđenima, ali da je hitni prijem slavonskobrodske bolnice spreman za prihvat eventualno ozlijeđenih i stradalih osoba u rafineriji. Ilija Jovičić, načelnik Bosanskog Broda RTRS kazao je da su sve vatrogasne jedinice na terenu. Potvrdio je da je do eksplozije došlo te da ima nekoliko ozlijeđenih radnika. 'Vatrogasne ekipe su na terenu i gase požar. Mislim da će biti u redu i da se neće širiti', kazao je. 'Eksplozija je bila izuzetno glasna, kao da je rat opet počeo' tvrdi svjedok, javlja Dnevni avaz.

Lucija Španić poslala nam je fotografije pogleda na požar u rafineriji u Bosanskom Brodu. pic.twitter.com/nZ4XF1lC9n — HRT vijesti (@hrtvijesti) 9. listopada 2018.