Dva Palestinca ubijena u izraelskoj operaciji: 'Ne pregovaramo o prekidu vatre'

Prema svjedocima u Gazi izraelska vojska izvela je zračne napade na nenaseljena područja u gusto naseljenoj enklavi, a u susjednim dijelovima Izraela oglasile su se sirene za zračnu opasnost. Do razmjene vatre došlo je nakon što je palestinsko ministarstvo zdravstva izvijestilo o smrti dvojice muškaraca u dobi od 19 i 32 godine u napadu izraelske vojske na izbjeglički kamp u gradu Nablusu na okupiranoj Zapadnoj obali.

Novi val nasilja eruptirao je u utorak kada je u izraelskim zračnim napadima u Gazi ubijeno troje vođa Islamskog džihada. Od tada je Islamski džihad, a on je najveća oružana skupina u Gazi nakon Hamas, ispalio više od 1000 raketa, neke od njih duboko u izraelski teritorij. Tri druge istaknute ličnosti u toj palestinskoj militantnoj organizacije ubijene su kasnije u napadima.

Nova formula za prekid vatre

Egipat, povijesni posrednik između Izraela i frakcija u Gazi, radi na prekidu i okončanju borbi. Palestinski izvor u petak je rekao da frakcije u Gazi proučavaju novu formulu za prekid vatre u Kairu, dodajući da Egipat također čeka odgovor Izraela.

Izraelska javna televizija je u međuvremenu objavila da je Izraelu predan 'poboljšani' egipatski prijedlog prekida vatre, no isključuje je sve dok ne stane raketiranje s palestinske strane. 'Ne pregovaramo o prekidu vatre', rekao je savjetnik za nacionalnu sigurnost Tzachi Hanegbi na događaju u mjestu blizu Jeruzalema i poručio da je izraelski najviši prioritet sada obračunati se s militantima.

Islamski džihad ima u svom arsenalu 6.000 raketa, a Hamas, koji vlada Pojasom Gaze, četverostruko više, kazao je Hanegbi u subotu. Islamski džihad nije iznio pojedinosti o svome naoružanju, no preostalih 5000 projektila moglo bi značiti da će raketiranje potrajati još nekoliko dana, piše Reuters. No to bi se moglo promijeniti ako se i Hamas pridruži borbama.

Kao i Hamas, i Islamski džihad odbacuje suživot s Izraelom i zagovara njegovo uništenje. Najviši ministri u izraelskoj vjerskoj nacionalističkoj vladi odbijaju pak težnju Palestinaca da proglase vlastitu državu na teritorijima koje je Izrael okupirao ratom iz 1967.

Sjedinjene Države, koje su zajedno s Europskom unijom stavile Islamski džihad i Hamas na crnu listu terorističkih organizacije, pozvale su na 'poduzimanje koraka kako bi se osiguralo smanjenje nasilja'.

Izvor iz Islamskog džihada rekao je da je Mohamad Al-Hindi, koji vodi politički ured skupine, stigao u Kairo u četvrtak na razgovore s dužnosnicima egipatske obavještajne službe. Sukob je eskalirao otkako se vođa veteran Benjamin Netanyahu vratio na vlast krajem prošle godine, predvodeći koaliciju s krajnjom desnicom i strankama koje predstavljaju ortodoksne Židove.

Izrael također potresa najveća politička kriza u posljednje vrijeme koju obilježavaju masovni prosvjedi protiv vladinog plana reforme pravosudnog sustava.