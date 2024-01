Đurović o Trumpu i Bidenu: Očekujem drukčiju situaciju uoči izbora

'Po pravdi boga njemu bi trebalo zabraniti sudjelovanje na izborima, ali imamo i dvije savezne države, u kojima su na vlasti demokrati, koje su odlučile suprotno. Ne vjerujem da bi to moglo zapečatiti Trumpovu političku karijeru iako bi to bio idealan način republikanskoj eliti da ga se riješi zauvijek. U konačnici će o tome morati odlučiti nekoliko ljudi, članovi Vrhovnog suda, a tamo većinu imaju oni koje je on postavio.'

No Trump je suočen s nizom konkretnih sudskih procesa koji se ne odvijaju u njegovu korist. 'Realna je mogućnost da on bude prije izbora osuđen na zatvor, bilo doslovno, bilo u kućnom pritvoru. No po američkim zakonima to ne znači da se ne može natjecati za predsjednika. Iako ostali kandidati na republikanskim predizborima priželjkuju taj scenarij, mislim da će prije Trump biti republikanski kandidat iz zatvora nego što će ga se stranka odreći', zaključio je Đurović.