Država će subvencionirati najam stanova mladim obiteljima?

Kako do krova nad glavom? To se čini kao nemoguća misija uz ovakve cijene kvadrata. One koji su odustali od kupnje zbog previsokih cijena, isti problem muči i kod najma koji je sve skuplji pa država planira subvencioniranje najma kao novu mjeru

Agentica za nekretnine, Klara Kregar, potvrdila je za RTL da cijene najma nikad nisu bile veće. Primjerice, garsonijera veličine 25 kvadrata sada se iznajmljuje za 450 eura. 'Recimo, za dvosoban stan za najam od 45 do 50 kvadrata potrebno je izdvojiti čak 550 do 600 eura. Ako pričamo o centru ili širem centru, to ide i naviše, oko 750 eura', rekla je Kregar.