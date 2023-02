Dražen Kutleša je imenovan nadbiskupom koadjutorom. Kakva je to dužnost i kakvu službu obavlja?

Hrvatskom je u utorak prostrujala vijest da je Sveti Otac Franjo imenovao nadbiskupom koadjutorom Zagrebačke nadbiskupije preuzvišenog mons. Dražena Kutlešu te bi on trebao doći na poziciju sadašnjeg nadbiskupa zagrebačkog, kardinala Josipa Bozanića. Međutim, ne još

Katolička crkva je hijerarhijski uređena institucija, na čijem čelu je biskup rimske Crkve, papa, koji ima svu vlast. U svojoj unutarnjoj strukturi organizirana je u više dijelova koji se nazivaju biskupije, odnosno dijeceze ili mjesne crkve. Kao autonomna crkvena područja, povjerena su pastirskoj brizi i služenju dijecezanskog biskupa. A biskupi ili nadbiskupi koadjutori zapravo su vrsta pomoćnog biskupa/nadbiskupa i postavljeni su da budu od pomoći dijecezanskom biskupu u konkretnoj biskupiji ili nadbiskupiji.

Međutim pozicija koadjutora uključuje to da će on naslijediti dijecezanskoga biskupa kada rimski biskup, papa, odluči da je vrijeme za to. Zanimljivo je to da je mons. Dražen Kutleša na čelo Splitsko-makarske nadbiskupije došao također kao nadbiskup koadjutor Marinu Barišiću. Sada dolazi kao koadjutor i u Zagreb. Prema nekim informacijama, sada 73-godišnjeg Bozanića trebao bi zamijeniti kada on napuni 75 godina.