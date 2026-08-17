Drama na talijanskoj rivijeri: Časne sestre krenule u 'sveti rat' za plažu

Skupina talijanskih časnih sestara bori se protiv odluke lokalnih vlasti koje njihovu plažu žele dati na javni natječaj. Sestre njome upravljaju još od 1946. godine, iznajmljuju ležaljke i suncobrane, a tvrde da prihod koriste za financiranje dobrotvornih aktivnosti i dječjeg vrtića

Neobičan spor, koji su pojedini talijanski mediji već prozvali 'svetim ratom', izbio je u ligurskom obalnom gradiću Spotorno. U središtu sukoba nalazi se 50 metara plaže Bagni Gino Garrone, kojom desetljećima upravljaju časne sestre iz reda Suore di Carità di Santa Maria, piše The Guardian. Lokalne vlasti sada su odlučile koncesiju ponuditi na javnom natječaju kako bi se uskladile s europskim pravilima o koncesijama na plažama i regionalnim propisima o udjelu slobodnih plaža.

Plažom upravljaju od 1946. Časne sestre resortom upravljaju već 80 godina. Dosad su bile izuzete od uobičajenih komercijalnih pravila jer se prihod koristio u dobrotvorne svrhe, među ostalim za financiranje dječjeg vrtića koji i danas vode u Spotornu te ljetnog kampa za djecu. Poput drugih privatnih koncesionara na talijanskoj obali, desetljećima iznajmljuju ležaljke i suncobrane. Razlika je, tvrde, u tome što zarada ne završava u njihovim džepovima, nego financira humanitarne i društvene aktivnosti. No propis koji je omogućavao poseban tretman plaža korištenih za društvene svrhe više ne postoji.

'Plaža je naša' Gradonačelnik Spotorna Mattia Fiorini obavijestio ih je da će plaža biti prekategorizirana u takozvanu slobodnu opremljenu plažu. To znači da bi pristup morao biti potpuno besplatan, dok bi posjetitelji samo ako žele plaćali manji iznos za ležaljke i suncobrane. Ako časne sestre žele nastaviti upravljati plažom, morat će se javiti na javni natječaj kao i svi ostali. Tijekom javne rasprave gradonačelniku se suprotstavila sestra Miranda, časna sestra u osamdesetim godinama. 'Naša je. Zašto nam općina želi uzeti plažu? Ako to naprave, nećemo moći održavati ni školu', poručila je. Sestre tvrde da bi novi model upravljanja bio znatno manje profitabilan i time ugrozio financiranje njihovih aktivnosti.