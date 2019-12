DORH istražuje je li bilo malverzacija s Brestovcem

Naprasno smjenjivanje dr. Bore Nogala s mjesta ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak u fokus javnosti stavilo je već zaboravljeno bivše lječilište za oboljele od tuberkuloze Brestovac podno Sljemena, piše u utorak Večernji list

Dr. Nogalo je, naime, kao razlog za smjenjivanje naveo borbu za 80.000 četvornih metara zemljišta na kojem je bivši sanatorij, a koje je u vlasništvu Dječje bolnice. A uz to je kao razlog za smjenjivanje naveo i borbu za kontrolu nad projektom Centra za kompetenciju za translacijsku medicinu vrijednim 60 milijuna eura.

Brestovcem se osim javnosti ovih dana bavi i državno odvjetništvo, i to zbog mogućeg mešetarenja njegovim vrijednim zemljištem. To su Večernjem listu potvrdili u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Istražitelji provode izvide u slučaju Brestovac prema kaznenoj prijavi koju je podnio Zeleni odred – forum braniteljske udruge VIDRA, i to još 26. rujna 2018.