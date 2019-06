Donosimo popis svih lokacija s policijskim kamerama na putu prema moru i Jadranskoj magistrali

Posljednjih godina povećan je broj kamera koje registriraju prometne prekršaje na hrvatskim cestama, a posebno na putu iz Zagreba prema moru i na Jadranskoj magistrali od Rijeke do granice s Crnom Gorom

Stoga svi oni koji putuju od Zagreba do Splita starom cestom trebaju imati na umu to da su kamere postavljene na desetak lokacija, a na Jadranskoj magistrali na tridesetak njih.

'Nove kamere mogu pokriti šest prometnih traka i 32 vozila u snopu istodobno, i to u oba smjera. Senzor je specijalno razvijen za kontrolu prometa te snima četiri slike u sekundi u visokoj rezoluciji od 20 megapiksela. Automatski čita tablice i putem mobilne mreže fotografije se u realnom vremenu šalju policiji. Aplikacija također automatski povuče podatke o vlasniku vozila i generira obavijest o prekršaju', pojasnio je nedavno za Podravski.hr Davor Pilić iz zagrebačke tvrtke Meditronik, koja je dobila posao postavljanja kamera za MUP.

Radarski snop aktivan je 24 sata dnevno, a vozila počinje loviti na stotinjak metara udaljenosti. Fotografiju snima na otprilike 35 metara udaljenosti te je to trenutak u kojemu se ocjenjuje radi li se o prekoračenju brzine ili ne.

Usto, fotografije su toliko kvalitetne da se bez problema razaznaje jesu li vozač i suvozač vezani, a u nekim slučajevima to se vidi i za putnike na stražnjim sjedalima. Također će se vidjeti ako vozač koristi mobitel na nedopušten način i sve će se to sankcionirati. Snima se vozača u prekršaju bez obzira na to u kojem se smjeru kretao.