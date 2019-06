Donald Trump o silovanju: 'Nije moj tip'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je još jednom snažno odbacio optužbe kolumnistice koja ga je optužila da ju je 90-ih godina spolno zlostavljao u kabini za isprobavanje odjeće u newyorkškoj robnoj kući, dodavši da ona "nije njegov tip"

"Reći ću ovo s velikim poštovanjem: Kao prvo, ona nije moj tip. Kao drugo, to se nikada nije dogodilo. Nikada se nije dogodilo, u redu?", rekao je Trump u razgovoru koji je vođen u Ovalnom uredu.

Trump je to rekao u intervjuu za politički časopis The Hill, koji se dotaknio navoda kolumnistice E. Jean Carrol, koja kaže u svojoj novoj knjizi da se navodno silovanje dogodilo sredinom 90-ih godina.

Nakon toga su, oboje u šali, predložili da bi onaj drugi trebao isprobati to donje rublje.

"U trenutku kada su se vrata kabine zatvorila, on je nasrnuo na mene, gurnuo me uza zid, jako sam udarila glavom, i nakon toga je stavio svoja usta na moje usne", napisala je Carrol, koja piše kolumne za modni magazin Elle.

Iznijela je i druge detalje navodnog napada i silovanja.

"Bila je to borba", naglasila je Carrol. "Sa svih 15 ili 16 žena koje su istupile, bilo je isto. On to negira. Preokrene temu. Napada. I prijeti", dodaje Carrol.

Carrol je naglasila kako nikada nije kontaktirala policiju jer, kako kaže, bila je u strahu od posljedica.