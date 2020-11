[DOKUMENT] Ured Zorana Milanovića: 'Ministar obrane znao da se priprema zajedničko obilježavanje blagdana Svih svetih 30. listopada, morao se javno izložiti za stranačkog gazdu'

Iz Ureda predsjednika stiglo je priopćenje popraćeno dokumentom koji demantiraju minisra obrane

U prilogu zapovijedi je – A TO JE POSEBNO VAŽNO ISTAKNUTI - i "Program obilježavanja blagdana Svih Svetih i Dušnog dana 30. listopada i 2. studenoga 2020." koji je pripremio Samostalni odjel za protokol Ministarstva obrane - produljena ruka ministra obrane. Program je to kojega je načelnik GS OSRH dobio iz MORH-a, prema uvijek istoj proceduri. Isti onaj Program kojega je valjda trebao dobiti i Ured PRH, ali ga nikada dobio nije, štoviše, trebalo ga je uskladiti s Uredom PRH, ali nije. A tko to nije učinio, a morao je? MORH.

Dovoljan je pogled na priloženi „Program obilježavanja blagdana Svih Svetih i Dušnog dana 30. listopada i 2. studenoga 2020.“ Samostalne službe za protokol MORHa (tj. ministra obrane) stoji: "zajedničko polaganje vijenaca predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i Vlade RH predviđa se za 30. listopada, u 11 sati". Istina, napomenuto je kako se samo još satnica mora uskladiti s protokolima PRH, Hrvatskog sabora i Vlade. Ali, kao što ni sam program nikada nije dostavljen Uredu PRH, tako se ni o satnici nikada nije upitalo Ured PRH.