Dokument luksemburške istrage o brodu s hrvatskim pomorcem: 'Bourbon Rhode potonuo zbog neispravnog brtvila'

Administracija tehničkih istraga Vlade Vojvodstva Luksemburg, zemlje pod čijom je zastavom plovio potonuli tegljač Bourbon Rhode, objavila je dokument s rezultatima dijela istrage o razlozima potonuća 26. rujna 2019. u Atlantskom oceanu tijekom tranzitnog putovanja od Las Palmasa do Gvajane

Kako donosi Morski.hr, istraga je još u tijeku, no u dokumentu koji je izdan kao preporuka svim ostalim tegljačima ovog tipa, ističe se sigurnosni problem koji zahtijeva hitnu sigurnosnu akciju!

Sigurnosna obavijest Ministarstva transporta iz Luksemburga, izdana je pod oznakom LU-MA-SB/2020-001, 19. kolovoza 2020. godine, a javno objavljena na stranicama luksemburške Vlade 21. rujna, dakle pet dana prije nego će se navršiti prva godišnjica potonuća tegljača, čiji je kapetan bio šibenski pomorac Dino Miškić.

Bourbon Rhode je bio prekooceanski tegljač čija su zadaća bila sidrena rukovanja platformi. Bio je opremljen sistemom shark jaws (engl. = čeljust morskog psa) ugrađenog na zadnjem dijelu Z-drive porivnog odjeljenja da osigura lanac sidra ili sajle za vrijeme sidrenih operacija. Za vrijeme operacije, more s palube može nesmetano ući u vodonepropusno odjeljenje koje ima tri odvoda, postavljena u samom dvodnu istog odjeljenja. Kad nije u korištenju sustav „shark jaws“ je spušten u svoje kućište i vodoravan je s palubom. U spuštenoj poziciji šupljine oko navedenog sustava, omogućuju morskoj vodi da uđe u kućište.

Za vrijeme tegljačkih aktivnosti, proizvođač preporučuje održavanje sustava shark jaws jednom tjedno. Jedna od zadaća tijekom održavanja je odstraniti inspekcijski poklopac na vertikalnoj strani i očistiti nakupljeni mulj, pijesak ili druge objekte iz vodonepropusnog odjeljenja – detaljno se navodi u dokumentu u kojem slijedi jasno pojašnjenje što je dovelo do potonuća broda.

Pri završetku održavanja, inspekcijski poklopac treba biti vraćen na mjesto, uz korištenje silikonskog brtvila. Kroz vrijeme, inspekcijski poklopac sustava shark jaws na brodu Bourbon Rhode je izgubio vodonepropusno svojstvo. Prodiruća morska voda s palube koja ulazi u vodonepropusno odjeljenje prolazi nesmetano kroz inspekcijski poklopac i skuplja se u kaljuži, na dnu Z-drive pogonskog postrojenja i može se ispumpati pomoću kaljužne pumpe.

Istraga je pokazala da unutar ovih nepovoljnih okolnosti i u kombinaciji s drugim sigurnosnim okolnostima, koji će biti naknadno otkriveni, količina morske vode koja je prodirala u vodonepropusno odjeljenje ga je vjerovatno napunila do te količine, da je neopaženo ili nekontrolirano kroz neki period vremena došlo do nesigurnog stanja broda. To je moglo dovesti do glavnog propuštanja morske vode, što je rezultiralo potapanjem broda – upozorava se u dokumentu koji donosi još jedno zabrinjavajuće otkriće.

I drugi tegljači imaju isti problem, nalaže se hitan sigurnosni postupak!

Za vrijeme istrage, analiza samog operatera Bourbon je ukazala i na druge tegljače iste vrste u toj floti s propuštanjem na području inspekcijskog poklopca vodonepropusnog odjeljenja za sidreno rukovanje. Ovo pokazuje da problem vodonepropusnosti kod tegljača sa sidrenim rukovanjem, opremljenih ovim sistemom inspekcijskog poklopca, nije izolirani sigurnosni sistem, što dovodi do izdavanja sadašnje sigurnosne preporuke.

Inspekcijskom analizom zaključuju da treba identificirati sve opasne radnje i strategije te otkloniti opasnost ili umanjiti povezani rizik. Hitni sigurnosni postupak preporuča se stavljanjem dodatne sigurnosne prepreke za obranu od rizika prodiranja morske vode na području inspekcijskog poklopca sistema za sidreno rukovanje. Dugoročno, dizajn novih brodova ili preinaka već postojećih brodova za osiguranje vodonepropusnosti sistema za sidreno rukovanje tribalo bi razmotriti veću ili robusniju tehničku izvedbu, kao i dodavanje prepreka, preinaka inspekcijskog poklopca, preinaka vertikalne pregrade.

Administracija tehnicke inspekcije naposljetku preporuča svim brodovima koji su opremljeni sistemom „Plimsoll Smith Berger Hydraulic Shark Jaw“ sistem P3679-350MTTA ili sistem za sidreno rukovanje sa sličnim izvedbama od inspekcijskog poklopca, da uvedu standard procedure kod otvaranja inspekcijskog poklopca na vertikalnoj strani sistema za sidreno rukovanje.