Dodik: 'Republika Srpska sigurno odlazi iz BiH. A kada ćemo otići...'

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik okupio je u utorak u Banjoj Luci tisuće svojih pristalica koje je pozvao na skup potpore s kojeg je poručio da će se Republika Srpska sigurno osamostaliti

Na Dodikov poziv njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) organizirao je dolazak brojnih stranačkih aktivista na središnji banjolučki gradski trg kao odgovor na slična okupljanja koja su ranije organizirale oporbene političke stranke.

Glavni povod tim okupljanjima je spor o tome tko je pobijedio u glasanju za predsjednika RS na izborima 2. listopada. Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) proglasilo je preliminarne rezultate za sve druge razine vlasti no glasovi za predsjednika RS zbog brojnih opaženih neregularnosti još se broje i očekuje se kako će to biti okončano do četvrtka.