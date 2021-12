Dodik opet provocira: Najbolje rješenje je da Bosne nema

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je kako bi najbolje rješenje za problema za njegovu zemlju bilo da ona uopće ne postoji dok je njegov kolega u državnom vrhu Željko Komšić upozorio kako je izvjesno da će se kriza u BiH s ovakvim Dodikovim pristupom zaoštravati te da treba biti spreman na sve

Do sredine 2022. godine u RS planiraju donijeti zakone kojima bi uspostavili paralelne entitetske institucije zadužene za ta područja.

Dodik je potvrdio kako od tih planova neće odustati i tvrdi kako je to potpuno legitimno jer je, po njegovoj interpretaciji, riječ o borbi za očuvanje ustavne pozicije RS.

"Kriza u BiH će biti jača, svatko tko se zavarava sa onom 'neće valjda', moram ga razočarati. Dodik će ići do kraja, kao i (Dragan) Čović", ocijenio je predsjedatelj Predsjedništva BiH Komšić kojemu se ne svđa ni ponašanje Beograda i Zagreba prema BiH smatrajući ga neprijateljskim.

U izjavi za sarajevsko "Oslobođenje" Komšić je pojasnio kako bi Dodik vjerojatno stao tek ako bi dobio krupne ustupke na što se, po njegovu sudu, ne smije pristati jer bi vodilo urušavanju države.

Dodik je za "Nezavisne" potvrdio i kako se snažno zalaže za to da Hrvati u BiH dobiju svoj entitet no samo pod uvjetom da se on ograniči na teritorij Federacije BiH a da RS ostane sačuvana u sadašnjim granicama.