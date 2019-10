Divjak Plenkoviću: MVEP-u, socijali, policiji se diglo koeficijente. Zašto ne bi i prosvjeti?

'Sustav funkcionira dobro, ima nekoliko manjih incidenata, ali to uglavnom ne ugrožava pravo na štrajk ni pravo djeteta da bude na sigurnom. Za sada nam sve dobro funkcionira', rekla je ministrica znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak, gostujući u Intervjuu tjedna u emisiji Točka na tjedan na N1

'Cirkularni štrajk, koji ide po županijama, manje je opterećenje kasnijih nadoknada nego da je to cijelo vrijeme u svim školama, to sigurno smanjuje pritisak. Jasno je da se ishodi učenja zadani kurikulumom moraju realizirati, a za nadoknadu će se ravnatelji svake pojedine škole posebno pobrinuti', kazala je ministrica.

Kazala je da je da očekuje da se dijalog sindikata i Vlade nastavi idućeg tjedna iako sad je loptica na strani Vlade.

Upitana hoće li nastavnicima biti plaćeni dani u štrajku kazala je da to regulira Zakon o radu koji tumači Ministarstvo rada, a ne Ministarstvo znanosti i obrazovanja i da je dosad je s jednim jedinim izuzetkom uvijek štrajk bio plaćen.

'Odluku o tome donosi Vlada, tako da ne očekujem tu odstupanje od uobičajene prakse', mišljenja je bila Divjak dodavši da očekuje da štrajk bude plaćen.

Što se tiče rasta plaće, navela je da su u mandatu ove Vlade plaće rasle u svim javnim i državnim službama nešto više od 11 posto.

'Ali to je rast osnovice i to je dobro da su rasle plaće i svaki član Vlade može na to biti ponosan. Međutim, mi moramo razumjeti što to zapravo znači. Plaća se sastoji od tri dijela, imamo osnovicu, koja se množi s koeficijentom složenosti poslova i na to se dodaju neki dodaci. Zadržimo se na ovom osnovica puta koeficijent složenosti posla. Ako imate osnovicu 100, primjerice u jednom sektoru, i 200 u drugom sektoru, i ako ona naraste, odnosno osnovica ostaje ista, koeficijent složenosti poslova ovdje jednima daje 100, a drugima daje 200, i što se sad događa?

Kad vama raste osnovica, a ne mijenja se koeficijent složenosti posla, 10 posto rasta na 100 je 110, 10 posto rasta na 200 je 220. Razlika koja je prije toga bila 100, sad postaje 110. Znači, ta razlika postaje sve veća. Ako se ne uređuju koeficijenti složenosti posla, ljudi koji su u odgoju u obrazovanju stvarno imaju najniži koeficijent, ako se uspoređuje po stručnoj spremi u javnim službama, onda se dogodi to da iako plaća raste, zaostajanje te plaće za usporedivim poslovima u javnim službama postaje sve veće i to je ta nepravda', kazala je Divjak za N1.