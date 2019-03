Dinamov Atiemwen oglasio se o optužbama: Najoštrije demantiram sve navedeno u objavi dotične dame

Nakon što je Osječanka I. B. (20) na društvenim je mrežama objavila kako ju je Iyayi Believe Atiemwen (23) fizički napao u četvrtak u večernjim satima, prozvani igrač Dinama o tome se očitovao na Instagramu. I njegov klub se šturo očitovao o ovom slučaju

‘Jako mi je žao što se ovo događa. Najoštrije demantiram sve navedeno u objavi dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama. One mi nikada ne bi oprostile da sam digao ruku na drugu ženu’, napisao je Iyayi Believe Atiemwen.