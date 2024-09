Dina Vasić će se kandidirati za gradonačelnicu Zagreba

'Tomašević je isticao da će biti drugačiji. Ono što je on napravio, imao je najboljeg učitelja, a to je upravo bio Bandić. I ono što sad radi, kontinuirano se izvlači na Bandića. Mene samo zanima, neka mi Tomašević i Možemo kažu točan datum do kada će im Bandić biti kriv za sve? Tako da vam ja sad već mogu unaprijed najaviti da ću se ja vrlo vjerojatno kandidirati za gradonačelnicu grada Zagreba na idućim izborima, vjerujem da je to već Tomašević namirisao, s obzirom na to kakvi urlici i kakvo ponašanje mene dočekuje svaki put u Skupštini i način na koji se jednostavno ne usudi više meni direktno odgovoriti', samouvjereno je poručila Vasić.