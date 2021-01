Đikić: Kad popustite mjere, virus može podivljati i proširiti se vrlo brzo. To se desilo Irskoj

Znanstvenik i molekularni biolog Ivan Đikić gostovao je u Dnevniku N1 televizije gdje je govorio o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj.

“Brojevi su ohrabrujući. Ako usporedite s 10. prosincem, broj novozaraženih je bio preko 4000. Danas imamo četiri puta manji broj, veliki je pad. To je prvenstveno jer su donesene mjere, ali i zbog toga što su djeca prekinula ići u škole tako da smo i preko Božića, dok su se građani pridržavali bazičnih mjera, to je doprinijelo da su nam brojevi manji. No, treba biti oprezan jer još uvijek ne možemo biti sigurni da su ovi brojevi reprezentativni”, istaknuo je Đikić, prenosi N1.

Đikić smatra da ovako dobru epidemiološku sliku ne bi imali da nije bilo strogih mjera.