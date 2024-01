DHMZ izdao žuto upozorenje za cijelu obalu i Slavoniju, ispod Velebita i Biokova olujna bura

Bit će pretežno sunčano, navečer na istoku uz prolazno naoblačenje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u istočnim krajevima povremeno i jak. Na Jadranu će zapuhati umjerena do jaka, podno Biokova na udare olujna bura. Najniža temperatura između -2 i 3, na Jadranu od 5 do 9. Najviša dnevna uglavnom između 8 i 12, na Jadranu od 12 do 16 °C.

Izdano je žuto upozorenje, potencijalno opasno vrijeme, za istočnu Hrvatsku i cijelo obalno područje od Savudrije od Prevlake.