Detaljna prognoza DHMZ-a po regijama: Doznajte gdje će najžešće padati i hoće li se kiša uskoro smiriti

Umjereno do pretežno oblačno uz povremenu kišu, a ujutro u unutrašnjosti i mjestimičnu maglu. Na Jadranu i područjima uz njega kiša će biti češća, lokalno i obilna, osobito u Dalmaciji

Pretežno oblačno, povremeno s kišom, osobito prijepodne i sredinom dana. Ujutro mjestimice magla. Puhat će umjernen jugoistočni i istočni vjetar. Temperatura od 11 do 14, na krajnjem istoku do 16 °C.

Središnja Hrvatska

Oblačno s kišom, češćom na zapadu i jugu. Ujutro mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Temperatura od 8 do 11 °C.

Gorski kotar i Lika

Oblačno i tmurno s kišom, lokalno obilnom. Vjetar slab, popodne u Lici umjeren južni i jugoistočni. Temperatura od 7 do 12 °C.

Istra

Oblačno povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom te mjestimice obilnom oborinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Puhat će umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnom udarima, a u noći umjereno do vrlo jako jugo s olujnim udarima, a ponegdje moguće i olujno s orkanskim udarima. More će biti umjereno valovito, ponegdje i jače valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 13 do 17 °C.