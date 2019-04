Danas toplije i sunčano, a potom nam stiže promjena vremena uz kišu, pljuskove i grmljavinu te osjetno zahladnjenje

Srijeda donosi oblake i malo kiše početko mdana, nakon čega će prevladavati sunčano vrijeme. No, promjena je iza ugla

U srijedu se očekuje djelomice sunčano i toplije vrijeme. Početkom dana oblačnije, mjestimice još uz malo kiše, a poslijepodne je uz umjeren razvoj oblaka u unutrašnjosti moguć i poneki lokalni pljusak, predviđa se u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

Vjetar umjeren južni i jugoistočni, u gorju jugozapadni, a duž obale umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 8 do 12, duž obale i na otocima između 13 i 16 °C. Najviša dnevna većinom od 20 do 25 °C.

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano. Na zapadu uz više oblaka može još pasti malo kiše, a poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka mala je mogućnost i za poneki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Jutarnja temperatura od 11 do 15, a danju osjetno toplije s najvišom temperaturom između 24 i 26 °C.