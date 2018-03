Danas sunčano i toplo, evo što donosi početak idućeg tjedna

U istočnoj Hrvatskoj bit će djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, a ujutro se u Posavini očekuje i magla. Vjetar će većinom biti slab istočni i jugoistočni. Jutro hladnije nego danas, najniža temperatura od -3 do -1 stupanj, a danju toplije, između 7 i 10.

U središnjim krajevima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i slab vjetar, a ujutro loklano može biti kratkotrajne magle. Temperatura zraka od -2 do 0 ujutro, te oko 9 stupnjeva poslijepodne. U gorskim će krajevima uz promjenljivu naoblaku također biti djelomice sunčano, a ujutro je mjestimice moguća magla, pogotovo po kotlinama Like.

Jutarnja temperatura zraka od -6 do -4, uz obalu između 3 i 6, a poslijepodne od 4 do 8, uz obalu između 11 i 14 stupnjeva.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice se očekuje malo kiše, većinom na otocima i na otvorenome moru.

Puhat će umjeren, prema otvorenome i jak istočnjak i jugo. Najniža temperatura uglavnom od 2 do 7, a najviša dnevna od 10 do 15. Na južnom Jadranu umjereno do većinom oblačno, mjestimice s kišom, osobito prema kraju dana.

Vjetar umjeren, prema otvorenome i jak istočni, i jugo. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna oko 12. U prvoj polovini idućeg tjedna u unutrašnjosti promjenljivo i uglavnom suho. U ponedjeljak je malo veća vjerojatnost kiše na istoku, a potkraj srijede na zapadu.