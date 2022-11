Dan zahvalnosti u SAD-u prolazi u tradicionalnim gozbama i paradama, znate li zašto ga uopće slave?

Sjedinjene Države obilježile su u četvrtak Dan zahvalnosti tradicionalnim gozbama, paradama i američkim nogometom, odvojivši trenutak za proslavu u tjednu zasjenjenom oružanim nasiljem

"Ideja da i dalje dopuštamo kupnju poluautomatskog oružja je bolesna. Jednostavno je bolesna. Nema nikakvu, nikakvu društvenu vrijednost, nultu, nikakvu. Nema niti jednog jedinog razloga za to osim profita za proizvođače oružja", rekao je Biden, vjerojatno misleći na određene puške jer su mnoga uobičajena i manje smrtonosna oružja također poluautomatska.

Ranije je Biden nazvao voditelje parade Macy'sa za Dan zahvalnosti u New Yorku, televizijske ekstravagancije marširajućih orkestara, mobilnih platformi i nastupa zvijezda uključujući Dionne Warwick, koja je otpjevala klasik "What the World Needs Now".

Bidenovi su nastavili obiteljsku tradiciju okupljanja na Nanctucketu za Dan zahvalnosti. Približavanje dugog prazničnog vikenda obično izaziva ludnicu putovanja jer se raštrkane obitelji okupljaju sa svih strana zemlje kako bi zajedno proslavile blagdan uz obiteljski obrok.