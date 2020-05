U četvrtak u 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici počela je sjednica Vlade. Sjednicu je otvorio premijer Andrej Plenković izvještajem oko borbe protiv koronavirusa i aktivnostima Stožera civilne zaštite i čestitanjem Dana oružanih snaga HR

'U pripremama smo i za Dan državnosti koji je u subotu. Važno je da taj dan obilježimo, on najbolje odražava bilo hrvatskog naroda', rekao je uvodno.

'Ne samo da smo osigurali po 3250 i 4000 kuna radnicima nego smo dali i doprinose. Nema težeg poteza u povijesti koji je ova Vlada učinila. Dokument Europske komisije jako je izdašan i donosi nam deset milijardi eura, to je ogroman iznos, iznos koji doseže 20 posto hrvatskog BDP-a', rekao je.

Naglasio je kako je Vlada ostvarila ogroman napredak po pitanju ulaska u Schengenski prostor i po pitanju uvođenja eura. 'Da smo u eurozoni danas puno lakše bi nosili vanjski šok pandemije', rekao je.

'Do 2027. imat ćemo duplo više sredstava nego do 2020. Nitko nam ne može pomoći kao EU, to je dokaz važnosti EU-a i tako izgleda prošireni suverenitet Hrvatske. Na muci se poznaju junaci!', istaknuo je premijer.

Nastavio je kako je ovih dana posjetio nekoliko županija i pregledao razvojne projekte: 'I u prometu, obrazovanju i kulturi imamo velike razvojne projekte, dobro je vidjeti, u kontekstu krize da se nastavlja s ulaganjima', rekao je.