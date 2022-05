Cvrtila: Kod nas je upotreba vatrenog oružja puno rigoroznija nego u nekim dijelovima Europe, a Ameriku nećemo uopće spominjati

Stručnjak za sigurnost i kriminalist Željko Cvrtila komentirao je u nedjelju incident koji se u u subotu kasno navečer dogodio na autocesti u kojem je došlo do sukoba Torcide i policije.

Upitan što mu je najčudnije u cijelom ovo slučaju, Cvrtila je kazao da mu ništa posebno nije čudno jer očito u tom svijetu nekakvog huliganstva su te stvari učestale i događaju se.

'Teško je reći što je bio povod, nedozvoljavanje da oni ulaze s transparentima, je li to što Hajduk nije prvak… Ali ne možemo to na takav način gledati, to je nedozvoljiva situacija bez obzira na razloge', istaknuo je Cvrtila u razgovoru za N1.

Kazao je da je teško reći koju kolonu u kojem momentu treba čuvati koliko policajaca, to se radi od slučaja do slučaja, po procjenama temeljem informacija koje se dobivaju iz policije pa i SOA-e i sukladno tome se uspostavlja osiguranje.