Crni Amerikanci prigrlili su Bidena; on im je na suđenju Floydu uzvratio zagrljaj

Američki predsjednik Joe Biden telefonirao je obitelji Georgea Floyda samo nekoliko minuta nakon što je porota bivšeg policajca proglasila krivim za ubojstvo Afroamerikanca prilikom brutalnog uhićenja 2020., kazavši: "Da sam barem tamo da vas zagrlim".

U trenutku kada je njegova kampanja prošle godine u jednom trenutku pala u ponor, moćni crni političar, kongresnik Jim Clyburn, izvukao ga je s dna i usmjerio na put pobjede.

Ulazeći u Bijelu kuću, Biden je sa sobom poveo Kamalu Harris, prvu ženu na položaju potpredsjednice i još k tome miješane rase.



No Biden ustrajno nastoji uvjeriti crnu zajednicu da ih ne smatra tek pijunima na političkoj šahovskoj ploči već da mu je uistinu stalo do njih i brine zbog njihovih problema i položaja u kojem se nalaze, a suđenje bivšem policajcu Dereku Chaivinu dalo mu je priliku da to pokaže.

Afroamerikanci uvelike glasaju za demokrate na skoro svim američkim izborima.

Rano u utorak, dok je porota još vijećala, Biden je izazvao kontroverzu izjavom novinarima u Bijeloj kući da su dokazi u tom slučaju "nepobitni".

"Molim se da presuda bude pravična", rekao je Biden te je odmah bio suočen s optužbama da vrši pritisak na sud ili da bi nesvjesno mogao izazvati poništenje suđenja.

Ostali su ocijenili da se radi o tipičnom Bidenu, majstoru za gafove.

Jen Psaki, zadužena za odnose s javnošću, je kazala da je Biden samo bio svoj, čovjek koji reagira na patnju.



"Razumije da su ljudi iscrpljeni, da su umorni. Prepoznaje njihov gibitak i traumu i želi provesti reforme", rekla je Psaki.

Biden se u spomenutom telefonskom razgovoru prisjetio i riječi Gianne, kćeri Georgea Floyda, da će "njezin tata promijeniti svijet".

"Mislim na njezine riječi i sada počinjemo mijenjati svijet", rekao je Biden i Floydovima obećao da će ih predsjedničkim zrakoplovom Air Force One prebaciti u Washington.

"Isuse Kriste", povikao je od uzbuđenja jedan član obitelji.

Kasnije je Biden u televizijskom govoru kazao da je "sustavni rasizam mrlja na duši naše nacije" te da je Floyd zaista promijenio svijet.

"Neka to bude njegova ostavština", poručio je Biden.