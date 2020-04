Crnogorske zdravstvene vlasti u posljednja 24 sata nisu zabilježile nove slučajeve zaraze koronavirsuom, dok je vlada te zemlje predstavila nove mjere oporavka gospodarstva koje predviđaju i smanjenje plaće za 50 posto dijelu visokih dužnosnika.

Upozorio je da se građani Crne Gore ne bi smjeli opustiti, nakon što je u utorak crnogorska vlada ublažila mjere, tako što je kretanje građana dozvolila do 23 sata, a radno vrijeme dućana produljila do 22 sata.

U Crnoj Gori do sada je od koronavirusa oboljelo 312 osoba, izliječeno je njih 123, dok je u petak preminuo šesti pacijent, u dobi od 81 godinu s malignitetom.

Epidemilog Senad Begić, tim povodom uputio je upozorenje Crnogorcima da je među populacijom veliki dio asimptomatskih nositelja virusa, te 'da moraju imati stav da je svatko potencijalno zaražen'.

'Ne možete znati je li osoba s kojom ste se mimoišli i s kojom ste razgovarali na bliskoj udaljenosti, u tom trenutku inficirana ili ne', priopćio je Begić.

Crnogorske zdravstvene vlasti ranije su upozorile stanovnike Crne Gore da će, ako bude kršenja mjera koje su ostale na snazi i ne bude se vodilo računa o socijalnoj distanci, poništiti ublažavanje mjera i donijeti nove, rigoroznije.

Nove mjere za poticanje gospodarstva i smanjenje plaća dužnosnicima

Crnogorska vlada predstavila je i drugi paket gospodarskih mjera podrške građanima i gospodarstvu, čiji je fiskalni učinak 75 milijuna eura bruto, odnosno 46 milijuna neto u tri naredna mjeseca.

Paket mjera predviđa i smanjenje plaća za 223 najviša javna dužnosnika, čime će se prema računici vlade, za dva mjeseca uštedjeti pola milijuna eura. Radi se o dužnosnicima čija su primanja iznosila između o tisuću i 2100 eura.

U obraćanju građanima crnogorski premijer Duško Marković rekao je da je u borbu protiv pandemije pozvan sav društveni i individualni potencijal, te će se u nastavku s istom snagom i motivacijom raditi na očuvanju ekonomije i standarda građana.

'Bit će teško, nikada teže u posljednjih 50 godina, ali vas uvjeravam da nema uzmicanja i predaje kako bismo očuvali vaš standard, vaše građansko dostojanstvo, sigurnost za vas i vašu djecu, nećemo stati s investicijama jer one zapošljavaju naše ljude i podižu našu ekonomiju', rekao je.

'Borit ćemo se za svako radno mjesto i za našu domaću ekonomsku pamet i potencijal. Trajat će ovo, bit će i teških i dramatičnih trenutaka, ali vjerujem da je ovo šansa za nas, za novu i kreativnu Crnu Goru. Još jaču, i ekonomski još otporniju', istaknuo je Marković.

Marković je pozvao poduzetnike, kompanije i posebno bankarski sektor da angažiraju stečeni kapital i ostvareni profit, te da ga vrate u gospodarstvo, 'tamo gdje je to najpotrebnije'.

Crnogorski premijer potvrdio je da autocesta Bar-Boljare neće biti završena do rujna kako je to bilo očekivano, jer zbog pandemije koronavirusa izvođaču radova, kineskoj kompaniji China Road and Bridge Corporation /CRBC/ nedostaje 800 radnika koji su ostali u Kini i oslonjena je na domaće podizvođače.

Ista kompanija angažirana je na izgradnji Pelješkog mosta u Hrvatskoj.