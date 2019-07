Čovjek kojeg je policija privela jer je Plenkoviću dobacivao 'ćaća' pojasnio zašto je to napravio

Ivan Parlov, čovjek je kojeg je policija danas na Korčuli privela nakon što je po silasku s broda premijeru Andreju Plenkoviću, dobacivao 'Živio, ćaća' držeći pritom papir na kojem je pisalo 'Ćaća'. Parlov je zaradio optužni prijedlog, a za RTL je pojasnio zašto je to uradio

Policija je procijenila da muškarac ozbiljno narušava javni red i mir, pa su ga brzo krenuli odvlačiti s mjesta događaja. "Pustite me! Došao sam pozdraviti našeg ćaću. Živio ćaća!", uzvikivao je muškarac dok su ga odvodili.

"Moj jutrošnji motiv je da kažem općinarima da naprave ono što su obećali. Da urede obalu, šetnicu, nas 900 je potpisalo da se to uradi. Privatizira se plaža, a mi se nemamo gdje kupati", kazao je Ivan Parlov.

"Zašto s natpisom 'ćaća'? To mi je palo napamet. Znači ćaća, to je asocijacija na Sanadera, na nekakav kriminal. Pretpostavljam da se i ovdje građevinska mafija umješala u to", kazao je i dodao da je ovo obraćanje bilo upućeno premijeru, ali i lokalnoj korumpiranoj vlasti.

O postupanju policije kazao je da je bila ok.

'Policija je reagirala korektno. Ja sam došao tu iz kafića, napisao sam. Samo sam ga trebao pitati: ćaća, je li lipa riva. Ja sam očekivao da će njegovo osiguranje brže reagirati. Policija je postupila ok, nema se tu što reći. Da se on možda obratio, možda ne bi tako postupali. Nešto se treba učiniti po pitanju uređenja naše plaže', kazao je Parlov.