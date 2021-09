Čović očekuje pomoć EU i SAD i kompromis oko izborne reforme u BiH

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović rekao je u srijedu da očekuje da bi se potkraj rujna na sastancima s visokim dužnosnicima administracije SAD-a i EU-a mogao postići kompromis triju strana u BiH o izbornoj reformi, na tragu sporazuma koji je prošle godine potpisan u Mostaru

Nakon sjednice vodstva HNS-a BiH, koji okuplja najvažnije hrvatske stranke i HDZ-a BiH kojemu je također na čelu, Čović je na konferenciji za novinare u Mostaru najavio kako će posebni američki predstavnik Matthew Palmer i direktorica za zapadnu Europu, zapadni Balkan, Tursku i Ujedinjeno Kraljevstvo u Europskoj službi za vanjske poslove Angelina Eichhorst potkraj rujna razgovarati s predstavnicima vodećih političkih stranaka iz triju naroda kako bi se približila stajališta o izmjeni Izbornog zakona.

Čović navodi da to podrazumijeva provedbu presude Ustavnoga suda BiH kako bi se zajamčilo legitimno političko predstavljanje i nemogućnost preglasavanja malobrojnijih Hrvata, ali i otklonila diskriminacija prema predstavnicima manjina sukladno presudama Suda za ljudska prava u Strasbourgu, što bi također ušlo u izmjene. To je bio sastavni dio političkog sporazuma kojega je on prošle godine potpisao s čelnikom vodeće bošnjačke Stranke demokratske akcije u Mostaru.