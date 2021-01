Ćorić: Žinić sam treba pojasniti svoju imovinu

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić nije želi u ponedjeljak komentirati slučaj HDZ-ovog sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića kojeg mediji prozivaju da živi u državnoj nekretnini, a ima četiri vlastite, poručivši da Žinić to treba do kraja pojasniti.

Ćorić je nakon sjednice Vlade novinarima rekao da nije obraćao punu pozornost na Žinićeva pojašnjenja, odnosno na cijeli slučaj jer se jutros bavio situacijom oko priključaka, odnosno cijenama struje i plina te covid-19 kreditima.

"Žinić je to pojašnjavao i to treba pojasniti do kraja. Što se tiče političkih odluka, Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a počinju u 17 sati i na njima je da o tome promišljaju", rekao je Ćorić.