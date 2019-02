Cohen optužio Trumpa: 'On je rasist. Varalica. Lažljivac'

Michael Cohen, bivši osobni odvjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je u srijedu u Kongresu da je Trump "rasist", "prevarant" i "lažljivac" koji je unaprijed znao da će WikiLeaks objaviti emailove koji su naštetili Hillary Clinton, demokratskoj suparnici na predsjedničkim izborima 2016., prenose agencije

Cohen je rekao da je Trump tijekom kampanje usmjeravao pregovore o svome nekretninskom poslu u Moskvi, iako je javno govorio da nema poslovnih interesa u Rusiji.

Saslušanje pred odborom Zastupničkog doma u kojem demokrati imaju većinu počelo je napeto kada je vodeći republikanac u tom tijelu pokušao, ali nije uspio odgoditi sjednicu žaleći se da Cohen nije na vrijeme dostavio pisano svjedočenje.

U uvodnoj izjavi, Cohen je rekao da će im dati sve dokumente koji potkrepljuju njegove tvrdnje. "Sram me je što sam bio slab i odan krivome čovjeku, sram me svega onoga što sam učinio za gospodina Trumpa kako bih ga zaštitio i promovirao", rekao je Cohen. "Sram me je jer znam tko je gospodin Trump. On je rasist. Varalica. Lažljivac".