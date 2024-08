Ćipe prijavljen zbog izvlačenja novca iz braniteljske udruge: 'To je duboka država'

Ključni svjedok u slučaju je, kako piše Jutarnji, Dominik Bebek zvani Domi, inače zaposlenik Domovinskog pokreta i vlasnik obrta za promidžbu i druge usluge nazvanog High Quality Ads, koji je s udrugom Centar dr. Ivana Šretera za kulturu sjećanja na žrtve ratova i poraća, čiji je predsjednik Mlinarić, imao tijekom 2023. sklopljen ugovor o suradnji na poslovima komunikacija i upravljanja društvenim mrežama.

Jutarnji je u posjedu navodnih poruka u kojima je Mlinarić od suradnika njegove udruge tražio da mu vrati novac isplaćen s računa udruge za posao koji je obavljao Bebekov obrt. Mlinarić je tako iz svoje udruge, kako stoji u kaznenoj prijavi, tijekom 15 mjeseci navodno izvukao ukupno oko osam tisuća eura.

Uz prijavu dostavljena i Bebekova izjava protiv Ćipe

Bebek je srpnju ove godine ovjerio izjavu kod javne bilježnice u Zagrebu, a koja je isto tako dostavljena uz kaznenu prijavu.

'Misleći kako činim dobro djelo i na inzistiranje gospodina Mlinarića, usmenim putem dogovorili smo određeni iznos gotovine koji ću ja, po primitku uplate, mjesečno isplaćivati gospodinu Mlinariću s ciljem financiranja informanata koji dostavljaju ključne informacije i dokaze Centru dr. Šretera, dok sam ostatak zadržavao za posao, vezano uz djelovanje Centra dr. Ivana Šretera na digitalnim platformama, kako je definirano ugovorom', piše u izjavi koju je na uvid dobio Jutarnji.

Dodaje kako je nakon pola godine shvatio da Mlinarić novac namijenjen za financiranje ljudi koji dostavljaju dokaze i informacije o ratnim zločinima koristi u privatne svrhe, u koje, kako kaže, ne ulazi te da se zbog straha od dobivanja otkaza u DP-u dosad nije nikome usudio reći ove informacije.

Oglasio se i Mlinarić

Komentirajući vijest da je protiv njega podignuta kaznena prijava, Mlinarić je, kako piše N1, rekao kako je 'miješanje jedne nevladine udruge u unutarstranačke izbore dno dna.

'Sada gurati taj pamflet neki kroz novine, zamislite kada, nakon što sam najavio kandidaturu za zamjenika predsjednika DP-a', dodao je.

'To govori o tom čovjeku što želi od stranke napraviti. I od neke dobre stvari. Napraviti spaljenu zemlju', kazao je.

'To me podsjeća na onu pravu duboku državu, koja je povezana s onim korijenima još od UDBA-e. Mene nitko nije kontaktirao, ni iz DORH-a, niti bilo kojeg ureda. Osim plaćeničkih novinara, koji su na plaći Marija Radića. Ti su novinari zvali da pitaju', dodao je. 'Mi nikoga blatiti nećemo. Prljati nećemo', kazao je Mlinarić.

Na pitanje koji su to plaćenički novinari, rekao je da neće reći tko ga je zvao. Kazao je da ne zna što će još do izbora izmisliti i pustiti van. 'Vjerojatno će do izbora još ispasti da sam homoseksualac', rekao je ironično.

Penava zgrožen

Komentirajući navodne poruke koje je Stipo Mlinarić slao, Penava je potpuno odbacio bilo kakve naznake da bi njegov stranački kolega tako nešto napravio.

'Zaista je frapantno i šokantno, govorim to kao gradonačelnik, čovjek i prijatelj, da od svih tema u Hrvatskoj nekome padne napamet napadati čovjeka koji se bori za istraživanje masovnih grobnica i prokazivanja ratnih zločina. Od tih Hrvatina… naprosto degutantno', rekao je Penava današnjoj konferenciji za medije u Splitu.

'Gospodin Mlinarić se s jednim teškim poslom u jednom sustavu uhvatio nečega što je bilo na tragu i prosvjeda u Vukovaru kako bi naša država prodisala. Same institucije su mu zahvalne kao i ti ljudi, ali očito postoji ljudi i programi koji mu nisu zahvalni. Znali smo da smo mete, znam to cijeli svoj politički vijek. Uvijek sam bio meta struktura koje su povezane s tijekovima novca', dodao je.