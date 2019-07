Cijeli HNS zamjerio Horvatu izjavu o kavici: To je apsolutno neprimjereno!

Uoči današnje sjednice Vlade u Čakovcu, HNS-ov međimurski župan Matija Posavec, koji traži raskid koalicije s HDZ-om, rekao je da će na tu sjednicu doći, ali neće ići na kavice prilikom obilaska županije. Omalovažavajućim i uvredljivim ocijenio je, naime, poruke potpredsjednika HDZ-a i ministra gospodarstva Darka Horvata koji je, kako tvrdi Posavec, u sjedištu lokalnog HDZ-a najavio sjednicu Vlade i rekao da međimurska županija nije domaćin već da je župan dobio obavijest o lokacijama na kojima će se kretati premijer pa može doći i piti kavice

'Izjava ministra Darka Horvata da HNS-ov međimurski župan Matija Posavec u povodu današnje sjednice Vlade RH 'može piti kavicu' apsolutno je neprimjerena. Ministar Horvat mora, kao i svaki drugi ministar poštivati instituciju župana, ne samo HNS-ovog, nego svakog župana, neovisno iz koje stranke on dolazio, poštujući time izbornu volju građana', stav je HNS-a.

'Kad imate jednog člana Vlade, koji je i potpredsjednik nacionalnog HDZ-a, koji sjednicu Vlade najavljuje u stranačkim prostorijama i koji kaže da Međimurska županija ništa ne predstavlja, nije nikakav domaćin - kaže, župan je dobio obavijest gdje će se kretati članovi Vlade, pa može šetati s njima i piti kavice - to je uvredljiva i omalovažavajuća osoba, ne za mene, nego za međimurski narod. Ja moram štititi i funkciju župana i međimurski narod. Nisam išao u Prelog, čekat ću ih na lokacijama bitnima za Županiju', rekao je Matija Posavec za N1 .

'To može biti točno, ali stvar je prioriteta. Po meni bi bilo bolje da se, kada smo definirali tih 130 priojekata, sjelo s legitimno izabranom županijskom vlašću i pokušalo definirati koji su od 130 traženih projekata prioriteti. Toga nije bilo.'

Iz Međimurske županije predloženo je 130 projekata, Vlada je odobrila 26. Premijer Andrej Plenković kaže da je to uvijek tako kada Vlada ide van Zagreba, da je omjer traženog i ostvarenog jedan prema četiri. Posavec smatra da omjer nije sporan, ali je trebalo, smatra, razgovarati o prioritetima.

Upitan smatra li da Vlada nije pristala na njegove prijedloge zbog otvorene kritike koalicije HNS-a i HDZ-a, Posavec kaže da ne želi vjerovati da je to tako.

'To ćete morati pitati predstavnike Vlade, ali ako je to tako - onda je doista žalosno. Ovo nije Vlada političke stranke, nego Republike Hrvatske i svih građana RH, ne želim vjerovati da je to tako. Odnosi u stranci, odnosi među strankama, odnosi u koaliciji, kritika vlasti - ne bi trebali priječiti razvoj jedne sredine. Sredina se razvija tako da se slušaju prijedlozi s terena, da se sluša narod', odgovara Posavec.