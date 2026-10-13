dvije pucnjave

Centar Europe postao poprište krvavih obračuna: Ustrijeljen i policajac

M.Da.

13.10.2026 u 19:23

Policajci u Bruxellesu
Policajci u Bruxellesu Izvor: Profimedia / Autor: Belga / Sipa USA / Profimedia
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U dvije odvojene pucnjave ubijeni su policajac te neimenovani muškarac. Jedna od pucnjava je povezana s ranijim kaznenim djelom, dok se druga dogodila u blizini europskih institucija

Dvojica muškaraca, od kojih je jedan policajac, ubijena su u dvije odvojene pucnjave u Bruxellesu. Belgijsko tužiteljstvo potvrdilo je pogibije te pokrenulo istragu o tome jesu li oba incidenta povezana.

Jedna od pucnjava dogodila se u briselskoj općini Jette kad je policija pokušala zaustaviti automobil ukraden u oružanoj pljački u gradu Tubizeu. Kako piše HLN u potjeri je sumnjivac zapucao prema policajcima te 41-godišnjaka pogodio u glavu.

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Kako piše list La Capitale, u ukradenom automobilu su na kraju pronađena tri komada vatrenog oružja. Policija je navodno privela jednu osobu povezanu s napadom. 

"Policijski posao je težak. To znamo, ali neki ljudi nisu uvijek svjesni rizika kojima se ti muškarci i žene svakodnevno izlažu kako bi zaštitili druge", poručio je briselski gradonačelnik Philippe Close, upućujući sućut obiteljima, prijateljima i kolegama ubijenog policajca.

Dok su njegovi kolege istraživali to ubojstvo, iz četvrti Ixelles, u kojoj se nalazi i dio europskih institucija, stigla je dojava o još jednoj pucnjavi sa smrtnim ishodom. Ondje je ustrijeljen muškarac kojem identitet još nije utvrđen. 

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