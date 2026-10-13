Centar Europe postao poprište krvavih obračuna: Ustrijeljen i policajac

Dvojica muškaraca, od kojih je jedan policajac, ubijena su u dvije odvojene pucnjave u Bruxellesu. Belgijsko tužiteljstvo potvrdilo je pogibije te pokrenulo istragu o tome jesu li oba incidenta povezana.

Jedna od pucnjava dogodila se u briselskoj općini Jette kad je policija pokušala zaustaviti automobil ukraden u oružanoj pljački u gradu Tubizeu. Kako piše HLN u potjeri je sumnjivac zapucao prema policajcima te 41-godišnjaka pogodio u glavu.