Čehok ide po novi mandat unatoč nepravomoćnoj presudi: I Janša ima nekoliko optužnica i bio je u zatvoru

'Ono što mene boli često, jest činjenica da se presumpcija nevinosti u Hrvatskoj apsolutno gazi', ističe gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok, koji je krenuo u utrku za još jedan gradonačelnički mandat

Rekao je da u Europi postoje različiti zakonski prijedlozi i odrebe, a kao primjer je naveo Janeza Janšu koji, kako tvrdi, ima nekoliko optužnica i bio je u zatvoru, a i dalje je slovenski premijer.

Kaže da je svjestan da njegovi politički protukandidati nemaju argumenata.

“Varaždin je danas grad od 500 stanovnika više otkad mi upravljamo. Po Ministarstvu financija najviše smo uštedjeli na plaćama jer smo smanjili broj zaposlenih u gradskoj upravi i javnim tvrtkama. Grad Varaždin je danas komunano najopremljeniji u cijeloj Hrvatskoj. Nedostaje nam jedino sto posto optičke mreže. Što se tiče gospodarstva, nastavit ćemo ulaganja u informatičku tehnologiju. Ići ćemo s fondom ugradnje dizala u zgrade, mi do četvrtog kata nemamo liftove i ići ćemo s jedinim svojim fondom”, pojasnio je svoje planove.

Osvrnuo se i na suradnju s varaždinskim županom Radimirom Čačićem.

“Vjerojatno vam je jasno da se s njim ne može surađivati. On se jednostavno posvađao sa svima. On je glavni epidemiolog Hrvatske, on je glavni seizmolog u Hrvatskoj, on je glavni političar, on je glavni građevinar, on je glavni liječnik… On je čovjek kojega je vrijeme pregazilo. On ima 72 godine, čak ni rimski papa se više ne kandidira u tim godinama. Tjerati se sa 72 godine, a da pritom budeš posvađan s cijelim svijetom, mislim da je to kontraproduktivno”, rekao je Čehok.