Capaku nije jasno: Nizozemci su nam uveli karantenu, a mi smo najažurniji u objavi broja zaraženih koronom

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak demantirao je u četvrtak navode nizozemskog Nacionalnog instituta za javno zdravstvo da Hrvatska toj zemlji, koja nas je stavila na 'narančastu listu', nije dala dovoljno podataka na temelju kojih bi oni mogli učiniti procjenu situacije u Hrvatskoj

Ta je vijest potpuno netočna, rekao je Capak pojasnivši da Hrvatska ne šalje direktno nikakve podatke Nizozemskoj ukoliko oni to ne zatraže, kao ni oni prema nama, već EU ima Europski ured za prevenciju i kontrolu bolesti kojoj svi šalju struktuirane podatke.

Objasnio je kako je Nizozemska postavila kriterije za stavljanje na narančastu listu prema kojima je Hrvatska prešla 14-dnevnu incidenciju, a koja je trenutno na 27, s time da postoje regionalne razlike - kada bi se uzeo prosjek za sedam jadranskih to bi bilo 23, a za kontinentalne 28.

"Naprosto smo prešli brojke koje su oni postavili i to će se vratiti kad one padnu, nadam se da će se to dogoditi idućih nekoliko dana", ustvrdio je.

Po njegovim riječima, ostale zemlje ili imaju kriterije koje je preporučila Europska unija (16), Hrvatska je predlagala 15, a Slovenija ima deset. "To je individualna odluka svake zemlje koji će kriterij primijeniti za narančastu i crvenu listu. Mi smo daleko od bilo čije crvene liste, što bi značilo da ne možemo putovati u tu zemlju bez karantene", rekao je Capak.

Smatra kako su to sada neke međumjere za koje se nadam da ćemo brzo prevladati, te ući u tzv. zelenu listu što znači da neće biti nikakvih ograničenja prilikom prelaska granice.