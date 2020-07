Capak otkrio neke mjere za svadbe: Četiri kvadratna metra po plesaču i nema plesa u dvoje

Krunoslav Capak najavio je strože mjere o kojima bi više detalja trebalo biti poznato već sutra

"U diskusiji je bilo i da se ograniči i broj sudionika na svadbama, ali je izglednije da ćemo ostaviti broj, ali uvesti preporuku za sva okupljanja, svadbe, pričesti, krizme i postaviti malo strože mjere. Postojala bi obaveza da se skup prijavi Civilnoj zaštiti, ako ima više od 100 ljudi, a Civilna zaštita će organizirati nadzor. To će biti neke mještovite inspekcije i nadzirati da li se okupljeni drže propisanih mjera", rekao je Capak za Novu TV .

Objasnio je i da će nove preporuke sadržavati u uputu koja će se odnositi na ples..

„Podij treba biti dovoljno velik, četiri kvadratna metra po plesaču. Ples treba biti individualan i to bi se sve nadziralo. Svima je u interesu, i onima koji organiziraju i onima koji dolaze da se nitko ne zarazi“, rekao je Capak.

Rekao je da se raspravlja i o obvezi nošenja maski.

„To je bila jedna od glavnih tema danas ujutro i popodne. Mi za sad imamo obvezu nošenja maski samo u javnom prijevozu, a to bi bilo prošireno i na neke druge zatvorene prostore, no još ne znamo koje. Uglavnom one u kojima je veći broj ljudi gdje je teško držati distancu“, pojasnio je.