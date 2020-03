Capak otkrio kako su u ljekarnama uhvatili 18 bjegunaca iz samoizolacije

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, i član Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, gostujući na RTL-u otkrio je kako je utvrđeno da je je 18 ljudi prekršilo samoizolaciju. Podsjetimo, stožer je objavio da je spomenuti broj ljudi u prekršaju uhvaćen u zagrebačlkim ljekarnama

Capak je ponovio da ako ste već odlučili izaći na otvoreni prostor treba izbjegavati socijalne kontakte.

'Svi su izašli van, djeca se igraju i ostvaruju socijalni kontakt. Zbog toga ova odluka da ćemo unijeti strože mjere. Kaznu nećete dobiti ako nema tog socijalnog kontakta i ako nije javno okupljanje s više od pet osoba. Smisao je da izbjegnemo taj kontakt kada se može širiti virus. Imamo 700 kontakata oboljelih', objasnio je ravnatelj HZJZ-a.

Pojasnio je da se nitko ne može privatno testirati.

'Odlučili smo da ćemo testirati prema strogo određenim kriterijima. Sve koje trebamo, prema preporukama epidemiologa i Svjetske zdravstvene organizacije i ostalih, testiramo. Premijer Plenković je imao simptome i bio je u kontaktu s ljudima iz inozemstva. Zbog simptoma mu je određena mjera. On nije trebao platiti, nego je došao kao hitan slučaj i uzet mu je uzorak. On je to htio napraviti kao odgovoran građanin. Nije morao jer to pokriva HZZO', zaključio je Capak.