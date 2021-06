Capak otkrio gdje prvo stiže covid autobus kao i kako se planira nagraditi one koji će se cijepiti

Ravnateljem Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak otkrio je gdje prvo ide covid autobus i mogu li oni koji se još nisu cijepili očekivati financijsku naknadu za to

'Imat ćemo mobilne timove koji će biti dostupniji građani nego što su do sada bili punktovi. Bit će na terenu, u ruralnim mjestima, tamo gdje do sada punktova nije bilo', naveo je Capak.

'Još nismo iskoristili u svim županijama mogućnost javnih poziva, da se svi koji se žele cijepiti, dođu na javni punkt. Neki su s time već počeli, neki još nisu. Druga bitna stvar je da ćemo pojačati medijsku kampanju za promociju cijepljenja. Treća stvar je promjena ove paradigme. Dakle, do sada su se građani prijavljivali za cijepljenje, mi smo ih zvali na cijepljenje, a sad ćemo mi krenuti prema njima', kazao je Capak za RTL Danas.

Upitan znači li to da će ići od kuće do kuće i pitati žele li se tko cijepiti kazao je da ne vjeruje da će se to dogoditi.



'Ali će se objaviti u nekom manjem mjestu da će u to i to vrijeme biti cijepljenje, bilo da će to biti s ovim autobusom koji ste spomenuli… Autobus će doći, zadržati se neko vrijeme i cijepit će sve zainteresirane. Nakon toga će otići u drugo mjesto. Imat ćemo probu, 14. lipnja, u Virovitičko-podravskoj županiji gdje će prvi takav autobus ići u ruralna područja', istaknuo je Capak.

Na pitanje hoće li Hrvatska financijski poticati na cijepljenje poput Srbije kazao je da o takvim načinima financijskih nagrada nisu razgovarali.



'Međutim, bit će, kao što se već krenulo u nekim županijama, besplatan pristup nekim kazališnim predstavama, koncertima, kino predstavama, a jedan od bitnih elemenata ove naše strategije biti i to da će na velika okupljanja, na velike događaje kao što su koncerti, moći doći samo one osobe koje imaju potvrdu o preboljenju, cijepljenju ili testu, tako da mislimo da će mladi ljudi revidirati svoju odluku žele li se cijepiti ili ne', zaključio je Capak.