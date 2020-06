Capak: Imat ćemo puno težu situaciju najesen, tražimo cjepivo protiv gripe ranije nego inače

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), odradio je svojih 15 dana samoizolacije, a jučerašnji test bio mu je negativan. Gostovao je u Dnevniku Nove TV, a na prvo pitanje, otvara li Hrvatska granice zbog izbora, rekao je da bi to trebalo pitati političare. Što se tiče epidemiološkog okvira, upravo zato što je zaraza u Đakovo bila importirana predloženo je da se na prilikom ulaska u Hrvatsku uvede mjera obavezne 14-dnevne samoizolacije. To je najstrože upozorenje građanima, kazao je Capak

'Dogodilo se da je odluka koja je danas mijenjana donesena još u ožujku i vrijedila je do 30. lipnja. To se sada poklopilo s odlukama Europke komisije koja otvara granice prema trećim zemljama', kazao je Capak.

'Bit će dozvoljen posjet na svim odjelima pod epidemiološkim okvirom', rekao je ravnatelj HZJZ-a, koji ne vidi razloga da Stožer ne funkcionira u istom sastavu i nakon izbora.

Što nas čeka najesen?

'Ako se virus ne promijeni, na jesen će se lakše prenositi. To će se poklopiti sa sezonom drugih respiratornih infekcija, uključujući gripu. Imat ćemo puno težu situaciju, a WHO vrlo intenzivno ovih dana komunicira bojazan da će najesen biti gore nego što je sada, uz puno veći broj zaraženih. Moramo to uzeti u obzir i dobro se pripremiti', rekao je Capak, dodajući da se intenzivno radi na nabavci cjepiva protiv gripe nešto ranije nego što je to uobičajeno, ali to ne može jamčiti jer je Hrvatska u odnosu na neke druge zemlje malo tržište.